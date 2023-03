В Израиле мужчина открыл огонь по прохожим на оживленной улице

Как пишет Ynet, пострадавшие были госпитализированы.

Известно, что полиция расценила происшествие как теракт. Нападающего нейтрализовали.

My city Tel Aviv under attack tonight as a terrorist opened fire at innocent civilians in a bar. 3 injured, 2 critically. The terrorist has been stopped, thankfully.



Praying for the victims! pic.twitter.com/aBI7Ef3Z75