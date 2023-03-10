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В Израиле мужчина открыл огонь по прохожим на оживленной улице

Израиль Фото: скриншот видео
В результате стрельбы на оживленной улице Дизенгоф в Тель-Авиве были ранены трое человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ynet, пострадавшие были госпитализированы.

"Трое раненных были эвакуированы в городскую больницу Ихилова: один в критическом состоянии, один в тяжелом состоянии и еще один в состоянии средней тяжести", - говорится в материале.

Известно, что полиция расценила происшествие как теракт. Нападающего нейтрализовали.

Ряд СМИ утверждают, что злоумышленников было двое. Второй, предположительно, скрылся, его разыскивают правоохранители.

Ранее в Израиле митинг перерос в столкновения полицейских и протестующих.

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