В Израиле мужчина открыл огонь по прохожим на оживленной улице
Фото: скриншот видео
В результате стрельбы на оживленной улице Дизенгоф в Тель-Авиве были ранены трое человек, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Ynet, пострадавшие были госпитализированы.
"Трое раненных были эвакуированы в городскую больницу Ихилова: один в критическом состоянии, один в тяжелом состоянии и еще один в состоянии средней тяжести", - говорится в материале.
Известно, что полиция расценила происшествие как теракт. Нападающего нейтрализовали.
My city Tel Aviv under attack tonight as a terrorist opened fire at innocent civilians in a bar. 3 injured, 2 critically. The terrorist has been stopped, thankfully.— Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) March 9, 2023
Praying for the victims! pic.twitter.com/aBI7Ef3Z75
Ряд СМИ утверждают, что злоумышленников было двое. Второй, предположительно, скрылся, его разыскивают правоохранители.
Ранее в Израиле митинг перерос в столкновения полицейских и протестующих.
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