В Израиле мужчина открыл огонь по прохожим на оживленной улице

Фото: скриншот видео

В результате стрельбы на оживленной улице Дизенгоф в Тель-Авиве были ранены трое человек, сообщает Zakon.kz.

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