Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Байден оговорился, назвав Трампа будущим президентом США

Байден оговорился, назвав Трампа будущим президентом США Фото: Twitter.com/POTUS
Американский лидер на мероприятии в Филадельфии назвал Трампа будущим президентом США и перекрестился, сообщает Zakon.kz

Как пишет Lenta.ru политик напомнил, что во время президентской кампании его соперником был Дональд Трамп.

"Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом", - подчеркнул Байден и перекрестился. 

Как сообщали ранее, Трамп официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года. 

Читайте также

В Беларуси ввели смертную казнь за госизмену для чиновников и военнослужащих

Ситуация в Украине: по всей стране объявили воздушную тревогу, Польша отправила Киеву 10 танков Leopard 2

В Израиле митинг перерос в столкновения полицейских и протестующих

Елена Вебер
Байден Джо Трамп Дональд США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
У трех казахстанцев изъяли 342 000 долларов и 7 млн тенге, организовавших криптообменный пункт
342 тыс. долларов и 7 млн тенге изъяли у трех казахстанцев, организовавших криптообменный пункт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления