Байден оговорился, назвав Трампа будущим президентом США
Фото: Twitter.com/POTUS
Американский лидер на мероприятии в Филадельфии назвал Трампа будущим президентом США и перекрестился, сообщает Zakon.kz
Как пишет Lenta.ru политик напомнил, что во время президентской кампании его соперником был Дональд Трамп.
"Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом", - подчеркнул Байден и перекрестился.
Как сообщали ранее, Трамп официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года.
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