Байден назвал Трампа "действующим президентом"

Президент США Джо Байден оговорился во время ужина демократической партии в Южной Каролине, назвав своего предшественника, Дональда Трампа, действующим президентом, сообщает Zakon.kz.

Оговорился Байден во время прямой трансляции телеканала C-Span.

Biden just called Trump a sitting President 🤣



- from Karli Bonne pic.twitter.com/BL5sIMZnz3 — suzy (@Suzy_1776) January 28, 2024

"Вскоре мы увидим настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это увидит: Дональд Трамп. Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи", – заявил Байден.

Джо Байден признал, что отдельные высказывания его оппонента выводят его из себя, и попросил у присутствующих прощения за потерю самообладания.



После этого лидер Соединенных Штатов снова начал называть Трампа бывшим президентом. Он обратил внимание на то, что никто из американцев не должен желать краха экономике своего государства.

В предвыборной кампании в США произошел неожиданный поворот: избирателям начали поступать телефонные звонки от робота, который имитирует голос Джо Байдена. Демократическая партия США потребовала найти и наказать авторов фейка.

