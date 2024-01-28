Байден назвал Трампа "действующим президентом"
Оговорился Байден во время прямой трансляции телеканала C-Span.
Biden just called Trump a sitting President 🤣— suzy (@Suzy_1776) January 28, 2024
- from Karli Bonne pic.twitter.com/BL5sIMZnz3
"Вскоре мы увидим настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это увидит: Дональд Трамп. Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи", – заявил Байден.
Джо Байден признал, что отдельные высказывания его оппонента выводят его из себя, и попросил у присутствующих прощения за потерю самообладания.
После этого лидер Соединенных Штатов снова начал называть Трампа бывшим президентом. Он обратил внимание на то, что никто из американцев не должен желать краха экономике своего государства.
В предвыборной кампании в США произошел неожиданный поворот: избирателям начали поступать телефонные звонки от робота, который имитирует голос Джо Байдена. Демократическая партия США потребовала найти и наказать авторов фейка.