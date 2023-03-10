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В немецком Гамбурге не менее семи человек погибли в результате стрельбы

В немецком Гамбурге не менее 6 человек погибли в результате стрельбы Фото: t.me/shot_shot
В Гамбурге в районе Альстердорф погибли семь человек, не меньше 24 получили ранения в результате стрельбы, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала "Срочно, Сейчас", местные жители сообщили о стрельбе. После в районе началась крупная полицейская операция, ее проведение подтверждает полиция Гамбурга.

Немецкая Allgemeine Zeitung пишет, что огонь открыли в местном центре организации "Свидетели Иеговы", погибли 7 человек, 24 человека ранены, 7 из них в критическом состоянии. 

Правоохранители Германии заявили, что это было "массовое убийство на почве одержимости". Преступников ищут. 

Ранее сообщалось о стрельбе в Израиле. На оживленной улице Дизенгоф в Тель-Авиве были ранены три человека. Полиция расценила происшествие как теракт. Нападающего нейтрализовали. Позже стала известна личность преступника. Им оказался 23-летний палестинец Мотаз Хаваджа. Он был участником движения ХАМАС и дважды сидел в тюрьме за незаконное хранение оружия. 

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