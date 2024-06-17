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Задержан экс-гендиректор ТОО "Астана-Зеленстрой"

Задержан экс-гендиректор ТОО &quot;Астана-Зеленстрой&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 10:05 Фото: pxhere
Антикоррупционная служба по городу Астане проводит досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой", передает Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что он подозревается в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки в сумме 15 млн тенге должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.

Кроме того, подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями путем завышения стоимости выполненных работ по посадке многолетних кустарников, заказчиками которых являлись местные исполнительные органы города Астаны.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Ранее Антикор задержал председателя Актауского городского суда по уголовным делам Мангистауской области.

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