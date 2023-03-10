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В парламенте Кыргызстана просят назначить референдум о смертной казни педофилов

тюрьма Фото: pixabay
61 парламентарий предлагает президенту провести референдум по смертной казни педофилов. Проект постановления должны вынести на рассмотрение, сообщает Zakon.kz.

Ранее несколько депутатов парламента Кыргызстана выступали за ужесточение наказания для насильников несовершеннолетних. В частности, они инициировали введение химической кастрации, сообщает 24.kg.

В Кыргызстане действует мораторий на смертную казнь. В 1998 году Аскар Акаев в честь 50-летия принятия Декларации прав человека ввел двухлетний мораторий на смертную казнь. Он продлевался каждый раз по истечении срока.

Новые редакции Конституции фактически упразднили смертную казнь – каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, никто не может быть лишен ее. В Уголовном кодексе КР смертная казнь заменена пожизненным заключением.

Полковник милиции в отставке Александр Зеличенко ранее заявлял, что выступает против введения смертной казни в стране.

"Хочу сказать, что при нынешней уголовно-правовой системе я выступаю против возврата применения смертной казни. Даже в советское время, когда к работе подходили серьезнее, под расстрел попадали люди, которые оказывались невиновными в инкриминируемых им преступлениях".Александр Зеличенко

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