В парламенте Кыргызстана просят назначить референдум о смертной казни педофилов
Ранее несколько депутатов парламента Кыргызстана выступали за ужесточение наказания для насильников несовершеннолетних. В частности, они инициировали введение химической кастрации, сообщает 24.kg.
В Кыргызстане действует мораторий на смертную казнь. В 1998 году Аскар Акаев в честь 50-летия принятия Декларации прав человека ввел двухлетний мораторий на смертную казнь. Он продлевался каждый раз по истечении срока.
Новые редакции Конституции фактически упразднили смертную казнь – каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, никто не может быть лишен ее. В Уголовном кодексе КР смертная казнь заменена пожизненным заключением.
Полковник милиции в отставке Александр Зеличенко ранее заявлял, что выступает против введения смертной казни в стране.
"Хочу сказать, что при нынешней уголовно-правовой системе я выступаю против возврата применения смертной казни. Даже в советское время, когда к работе подходили серьезнее, под расстрел попадали люди, которые оказывались невиновными в инкриминируемых им преступлениях".Александр Зеличенко