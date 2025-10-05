#АЭС в Казахстане
Мир

В Кыргызстане могут вернуть смертную казнь

Тюрьма, клетка, заключенный, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 07:40 Фото: pexels
Законопроект о возвращении в Кыргызстане смертной казни может быть вынесен на референдум. Об этом заявил в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров в интервью государственному информагентству Кабар, сообщает Zakon.kz.

Как передает Кабар, законопроект о внесении изменений в конституцию сначала будет вынесен на общественное обсуждение.

Фото: пресс-служба президента Кыргызстана

"После этого Конституционный суд даст заключение по законопроекту о внесении изменений в конституцию. Законопроект может быть принят на референдуме", – сказал президент Кыргызстана.

По его словам, данный вопрос может быть решен "путем всенародного голосования". Садыр Жапаров напомнил, что сейчас смертная казнь в Кыргызстане запрещена и каждый человек имеет право на жизнь.

"Если большинство народа это поддержит, то новоизбранный Жогорку Кенеш (Верховный совет) должен принять законы о выходе из международных договоров и внесении изменений в действующие трудовые кодексы и законы", – пояснил глава государства.

Жапаров предложил вернуть в Кыргызстане смертную казнь за особо тяжкие преступления после произошедшего в республике несколько дней назад резонансного убийства 17-летней девушки.

Пресс-секретарь кыргызстанского лидера Аскат Алагозов сообщил, что президент поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин.

"В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин", – пояснил он.

Впервые двухлетний мораторий на смертную казнь в Кыргызстане был введен в 1998 году, впоследствии он несколько раз продлевался. В 2007 году в конституцию были внесены поправки, которые исключили применение в стране смертной казни.

Ранее сообщалось о том, что девушку-подростка и ее подругу обвиняют в убийстве мамы и 11-летнего брата.

Аксинья Титова
