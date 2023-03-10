Ночную прогулку барсука сняли на видео в Чарынском нацпарке

Ролик с барсуком опубликовали специалисты Чарынского национального парка на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что барсуки ведут исключительно ночной образ жизни.

По словам зоологов, обитает барсук в глубоких норах, которые роет по склонам песчаных холмов, лесных оврагов и балок.

На сайте института зоологии Казахстан сказано, что зимний сон барсука длится с октября-ноября до февраля- марта. Выходы зверей из нор весной чаше всего совпадают с началом потепления.

8 декабря 2022 года на странице Instagram Иле-Алатауского ГНПП появилась запись со снежным барсом. Примечательно, что ирбиса на видео снял человек, а не фотоловушка.