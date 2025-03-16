Весеннее видео с барсуком показали в Чарынском нацпарке
Фото: скриншот из видео
В Алматинской области барсук попал в объектив фотоловушки, сообщает Zakon.kz.
Забавные кадры опубликовал в своих соцсетях Чарынский национальный парк. Барсук попал в объектив фотоловушки в Сартогае.
"Наступила весна, природа преображается и живые существа пробуждаются".Чарынский национальный парк
В нацпарке уточнили, что барсук – хищное млекопитающее семейства куньих. Длина его тела достигает 60-90 см, а вес – около 8-16 кг.
Ранее сразу двух неуловимых хищников сняли на видео в Казахстане.
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