Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Опубликован список 50 самых богатых спортсменов в истории

Баскетбол Список Богачей Фото: wikimedia
Вышел обновленный список 50 самых богатых спортсменов мира в истории. Его возглавил легендарный американский баскетболист Майкл Джордан, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

По данным журнала Sportico, финансовые накопления 23-го номера "Чикаго Буллз" Джордана составили 3,3 миллиарда долларов, он с большим отрывом опережает других "спортсменов-богачей". Эксперты издания подсчитали заработок атлетов во время их игровой карьеры, а также после ее окончания.

Доход спортсменов включает в себя зарплату, бонусы, призовые деньги на турнирах, рекламу, выступления и другие гонорары. Также учтены денежные средства, полученные от долевого участия с партнерами-спонсорами. 

Гольф Список богачей

Фото: Instagram/tigerwoods

Список 10-ти самых богатых спортсменов мира выглядит следующим образом:

1. Майкл Джордан – 3,3 млрд долларов.

2. Тайгер Вудс (гольф) – 2,5 млрд долларов.

3. Арнольд Палмер (гольф) – 1,7 млрд долларов.

4. Джек Никлаус (гольф) –1,63 млрд долларов.

5. Криштиану Роналду (футбол) – 1,58 млрд долларов.

Футбол Список богачей

Фото: Instagram/cristiano

6. Леброн Джеймс (баскетбол) – 1,53 млрд долларов.

7. Лионель Месси (футбол) – 1,48 млрд долларов.

8. Флойд Мейвезер (бокс) – 1,41 млрд долларов.

9. Роджер Федерер (теннис) – 1,38 млрд долларов.

10. Фил Микельсон (гольф) – 1,36 млрд долларов.

Из этой десятки семь человек представляют США.


Читайте также

Алимханулы вызвал на бой нового чемпиона мира по версии WBA

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити": у "горожан" нет права на ошибку

На одного казахстанского участника стало меньше на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе

Куандык Шынасилов
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Закон "О растительном мире"
У казахстанской природы появится еще один закон
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления