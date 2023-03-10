Опубликован список 50 самых богатых спортсменов в истории
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По данным журнала Sportico, финансовые накопления 23-го номера "Чикаго Буллз" Джордана составили 3,3 миллиарда долларов, он с большим отрывом опережает других "спортсменов-богачей". Эксперты издания подсчитали заработок атлетов во время их игровой карьеры, а также после ее окончания.
Доход спортсменов включает в себя зарплату, бонусы, призовые деньги на турнирах, рекламу, выступления и другие гонорары. Также учтены денежные средства, полученные от долевого участия с партнерами-спонсорами.
Фото: Instagram/tigerwoods
Список 10-ти самых богатых спортсменов мира выглядит следующим образом:
1. Майкл Джордан – 3,3 млрд долларов.
2. Тайгер Вудс (гольф) – 2,5 млрд долларов.
3. Арнольд Палмер (гольф) – 1,7 млрд долларов.
4. Джек Никлаус (гольф) –1,63 млрд долларов.
5. Криштиану Роналду (футбол) – 1,58 млрд долларов.
Фото: Instagram/cristiano
6. Леброн Джеймс (баскетбол) – 1,53 млрд долларов.
7. Лионель Месси (футбол) – 1,48 млрд долларов.
8. Флойд Мейвезер (бокс) – 1,41 млрд долларов.
9. Роджер Федерер (теннис) – 1,38 млрд долларов.
10. Фил Микельсон (гольф) – 1,36 млрд долларов.
Из этой десятки семь человек представляют США.