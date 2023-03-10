Опубликован список 50 самых богатых спортсменов в истории

Вышел обновленный список 50 самых богатых спортсменов мира в истории. Его возглавил легендарный американский баскетболист Майкл Джордан, сообщает Zakon.kz.

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По данным журнала Sportico, финансовые накопления 23-го номера "Чикаго Буллз" Джордана составили 3,3 миллиарда долларов, он с большим отрывом опережает других "спортсменов-богачей". Эксперты издания подсчитали заработок атлетов во время их игровой карьеры, а также после ее окончания.

Доход спортсменов включает в себя зарплату, бонусы, призовые деньги на турнирах, рекламу, выступления и другие гонорары. Также учтены денежные средства, полученные от долевого участия с партнерами-спонсорами.

Фото: Instagram/tigerwoods

Список 10-ти самых богатых спортсменов мира выглядит следующим образом:



1. Майкл Джордан – 3,3 млрд долларов.

2. Тайгер Вудс (гольф) – 2,5 млрд долларов.

3. Арнольд Палмер (гольф) – 1,7 млрд долларов.

4. Джек Никлаус (гольф) –1,63 млрд долларов.

5. Криштиану Роналду (футбол) – 1,58 млрд долларов.

Фото: Instagram/cristiano

6. Леброн Джеймс (баскетбол) – 1,53 млрд долларов.



7. Лионель Месси (футбол) – 1,48 млрд долларов.

8. Флойд Мейвезер (бокс) – 1,41 млрд долларов.

9. Роджер Федерер (теннис) – 1,38 млрд долларов.

10. Фил Микельсон (гольф) – 1,36 млрд долларов.

Из этой десятки семь человек представляют США.



