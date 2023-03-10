Новое землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Хаджыларском районе турецкого города Кайсери, сообщает Zakon.kz.

Толчки произошли на глубине около 7 километров.



По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8, эпицентром которого стал Хаджыларский район Кайсери.



Заместитель губернатора Кайсери Шенол Эсмер заявил, что, по предварительным данным, разрушительных последствий не было. Подразделения спасателей продолжают свою работу по контролю на местах.



Его слова подтвердил мэр столичного муниципалитета Кайсери Мемдух Бююккылыч.

По последним данным, из-за землетрясений в Турции погибли 46 104 человека.

Также, по данным ООН, из-за землетрясения в Турции и Сирии свои дома покинули 850 тысяч детей.