Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Новое землетрясение произошло в Турции

землетрясение в Турции Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Хаджыларском районе турецкого города Кайсери, сообщает Zakon.kz.

Толчки произошли на глубине около 7 километров.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8, эпицентром которого стал Хаджыларский район Кайсери.

Заместитель губернатора Кайсери Шенол Эсмер заявил, что, по предварительным данным, разрушительных последствий не было. Подразделения спасателей продолжают свою работу по контролю на местах.

Его слова подтвердил мэр столичного муниципалитета Кайсери Мемдух Бююккылыч.

По последним данным, из-за землетрясений в Турции погибли 46 104 человека.

Также, по данным ООН, из-за землетрясения в Турции и Сирии свои дома покинули 850 тысяч детей.

Читайте также

КНБ задержал иностранцев с наркотиками на катере

Новые виды мошенничества появились в Астане

Пешеход спровоцировал жесткое ДТП и погиб на трассе в Алматинской области

Данияр Кунафин
Землетрясения в Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Закон "О растительном мире"
У казахстанской природы появится еще один закон
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления