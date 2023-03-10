Объективный объектив – какие тайны хранят старые фотографии

Сегодня в соцсетях довольно популярны разного рода ностальгические паблики и группы. Многие делятся там старинными ретро-фотографиями. Чаще всего это повторяющиеся снимки, кочующие из источника в источник.

Но корреспондент Zakon.kz подобрал действительно редкие фото, дающие представление о некоторых забытых страницах нашей истории.



Карагандинский казахский драматический театр

Фото: Центральный архив и Национальная библиотека РК

Это здание наглядно воплощает в себе изменчивость этого мира. Сегодня это здание натурально является осколком исчезнувшей цивилизации. Собственно, так оно и есть. Как в Америке в XIX веке была золотая лихорадка, так в Караганде в 1930-х была лихорадка угольная. Когда-то в районе угольных шахт кипела активная жизнь – молодой город рождался именно в этих барачно-саманных кварталах. Когда-то здесь было много шахт, дома и бараки строились в пешей доступности от мест работы. Люди ходили на работу пешком – в 1930-е годы об общественном транспорте здесь никто не думал. Где жили – там и работали. И среди неприметных домиков возвышался Казахский драматический театр как островок того светлого будущего, которое обещала советская власть. Шедевр конструктивизма 30-х. Здесь были кружки для детей, библиотека и зрительный зал на 1500 мест. В кружках работали великие карагандинские ссыльные – инженер Александр Чижевский, поэт Наум Коржавин. Уже в 1960-е годы эти места стали непригодными для жизни из-за просадки горных пород. И народ стал массово переезжать в другие районы Караганды. К концу ХХ века район опустел и фактически обезлюдел. Сегодня здание бесхозное и фактически разрушается с каждым днем.



Исторический центр Караганды

Фото: Центральный архив и Национальная библиотека РК

В целом, Караганда среди крупных казахстанских городов имеет самую нетипичную судьбу. Как ни крути, а это самый молодой город, которому еще не исполнилось и 90 лет. Первые поселенцы жили в приземистых маленьких домиках, бараках, но уже к концу 1930-х появилась и застройка нового типа. Можно сказать, что если бы не советская репрессивная машина, Караганда не стала бы тем городом, каким мы его знаем сегодня. Толчком к его появлению как крупного населенного пункта стала волна репрессий, связанных с коллективизацией и раскулачиванием. Сюда ссылали неугодных, причем зачастую иногда попросту выгружая в степи, а дальше "живи как знаешь". Тем не менее немало ехало сюда и за длинным рублем и за возможностью сделать быструю карьеру. Да и власти старались всеми силами придать растущему населенному пункту новое лицо. Поэтому во второй половине 1930-х город начал обзаводиться домами в традиционном для этого времени стиле сталинского ампира. Довершили формирование исторического центра в конце 40-х – середине 50-х годов ХХ века дома, построенные японскими военнопленными. Дом финансов, Ленинский райком партии, ДК железнодорожников, ансамбль жилых домов по улице Жамбыла, Дворец горняков (на снимке). Сегодня они и составляют исторический центр Караганды.



Усть-Каменогорск. Наводнение 1931 года

Фото: Центральный архив и Национальная библиотека РК

Данное фото сделано с пожарной каланчи, которая сегодня сохранилась лишь частично. Здесь запечатлен Усть-Каменогорск в 1931 году. Большая часть зданий на снимке сохранилась и по сей день. Не устоял лишь Покровский собор – сейчас на его месте небольшая часовня и парк. Однако фото ценно еще и тем, что здесь запечатлено стихийное бедствие. В 1931 году Усть-Каменогорск постигло природное бедствие, нанесшее огромный урон. Из-за разлива Иртыша произошло самое сильное за всю историю города наводнение. На несколько месяцев город превратился в настоящую Венецию – по улицам можно было передвигаться только на лодках. Катастрофа унесла жизни сотен людей и разрушила значительную часть деревянной застройки. Именно с этого момента властями было решено впредь строить каменные строения, а не деревянные.

Общежитие Панфиловского педагогического техникума, 1970-е годы – ныне храм Илии Пророка в Жаркенте

Фото: Центральный архив и Национальная библиотека РК

Сегодня эта церковь вновь открыла двери для прихожан и гостей Жаркента, которые все чаще и чаще туристами приезжают в этот город. Церковь Илии Пророка похожа на печатный пряник, который видно со всех окрестных мест. Построил храм архитектор Сергей Тропаревский. Он же считается одним из авторов проекта Вознесенского собора в Алматы. В советское время храм Илии Пророка пережил непростые времена. Здесь были и спортзал, и общежитие педагогического техникума. Но зданию удалось пережить бурный ХХ век, и сегодня сюда снова вернулась духовная жизнь. Любопытный факт: столько раз меняя свое назначение, храму удалось сохранить половицы и двери конца XIX века. Сегодня здесь хранятся и мощи местного святого Василия Жаркентского, павшего от рук красноармейцев.



Дом Совнаркома в Алма-Ате

Фото: Центральный архив и Национальная библиотека РК

Сегодня трудно поверить, что здание КазНАИ имени Жургенова в свое время стало флагманом новаторской архитектуры конструктивизма. После реконструкций 2000-х годов оно лишилось многих важнейших элементов стиля – в первую очередь из-за застекленного первого этажа. Хотя именно эти своеобразные сваи-колонны и придавали зданию воздушность – важнейшую черту конструктивизма. По замыслу архитектора Моисея Гинзбурга, ученика и соратника основателя стиля Ле Корбюзье, ансамбль Дома Совнаркома представляет собой архитектурно-пространственную композицию, совмещающую застекленные и глухие плоскости и объемы. Каркас – монолитно-железобетонный с мягким камышитовым заполнением, впервые примененный в практике строительства общественных зданий в Алма-Ате. К сожалению, уродливые изменения в архитектуре нулевых годов не обошли здание стороной. Большая удача, что строения по соседству с "жургеневкой" пострадали от реконструкций меньше и сохранили в себе авторский замысел – например, здание бывшего телеграфа.



Аулие-Атинская трехклассная русско-казахская школа

Фото: Центральный архив и Национальная библиотека РК

Фото сделано в начале ХХ века в период, когда Аулие-Атинским уездом руководил Василий Андреевич Каллаур. Ему Аулие-Ата (ныне Тараз) обязана своим возрождением в тот период. Тогда казалось, что все лучшие дни у древнего Тараза позади и ему остается что жить воспоминаниями. Каллаур сам проявлял интерес к древней истории города и сумел "заразить" этим интересом многих московских и петербургских востоковедов. Они массово потянулись в Тараз на раскопки и реставрационные работы. Именно в тот период свою вторую жизнь получили знаменитые достопримечательности – мавзолей Карахана, Айша-биби, Тектурмас. Много внимания Каллаур уделял и образованию коренного населения. Собственно, открытие одной из таких школ и запечатлено на фотографии.



Кинотеатр "Алма-Ата" в парке федерации

Фото: Центральный архив и Национальная библиотека РК





Фото: Центральный архив и Национальная библиотека РК

Кинотеатр, где крутили еще немые фильмы, располагался чуть выше – в парке федерации (нынешний парк 28 гвардейцев-панфиловцев). Он был открыт уже в 1920-е годы с очень характерным для того времени названием – "Прогресс". Со временем ему дали название "Алма-Ата". К слову сказать, шансы уцелеть у него были минимальными, поскольку строительство мемориала Славы предполагало максимальную зачистку этого участка парка. В конце 1960-х морально устаревший кинотеатр снесли.



Автор: Константин Козлов