Трогательным фото с мужем поделилась Ерке Есмахан
Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан, которая стала чаще делиться семейными фотографиями, сегодня порадовала поклонников снимком с мужем – исполнителем Раймбеком Бактыгереевым, более известным как Raim, сообщает Zakon.kz.
Трогательную фотографию с Raim 39-летняя артистка опубликовала в Instagram-Stories 4 октября 2024 года.
Фото: Instagram/erke_esmahan
"Мое сердце", – подписала снимок с супругом Ерке Есмахан.
1 сентября 2024 года Ерке Есмахан показала подросших детей.
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