Трогательным фото с мужем поделилась Ерке Есмахан

Фото: Instagram/erke_esmahan

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан, которая стала чаще делиться семейными фотографиями, сегодня порадовала поклонников снимком с мужем – исполнителем Раймбеком Бактыгереевым, более известным как Raim, сообщает Zakon.kz.

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