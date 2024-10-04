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Трогательным фото с мужем поделилась Ерке Есмахан

Трогательным фото с мужем поделилась Ерке Есмахан, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 19:43 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан, которая стала чаще делиться семейными фотографиями, сегодня порадовала поклонников снимком с мужем – исполнителем Раймбеком Бактыгереевым, более известным как Raim, сообщает Zakon.kz.

Трогательную фотографию с Raim 39-летняя артистка опубликовала в Instagram-Stories 4 октября 2024 года.

Трогательным фото с мужем поделилась Ерке Есмахан, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 19:43

Фото: Instagram/erke_esmahan

"Мое сердце", – подписала снимок с супругом Ерке Есмахан.

1 сентября 2024 года Ерке Есмахан показала подросших детей.

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