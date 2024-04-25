Вознесенский собор и Центральная мечеть Алматы попали в объектив популярного фотографа

Алматинский популярный фотограф и блогер Дмитрий Доценко поделился новыми снимками, сообщает Zakon.kz.

На этот раз он заснял Вознесенский собор и Центральную мечеть Алматы. Снимки фотограф опубликовал 25 апреля на своей странице в Instagram.

"Люблю переменчивую весеннюю погоду, в промежутках между дождями можно поймать живописные виды. Это мне и удалось сделать. Ясные горы, свежая зелень и красивая архитектура – замечательные компоненты хорошего фото", – написал Дмитрий Доценко под постом.

Пост собрал множество лайков и комментариев среди подписчиков фотографа. Вот одни из них:

Спасибо вам за такие кадры! За то, что делитесь и не жадничаете. Вы профессионал с большой буквы и видно, как вы любите Алматы.

Чудесные кадры.

Красота спасет мир!

Какие горы красивые! Я утром на балкон выходила и смотрела на горы, когда тяжело было проснуться.

Две великие религии на фоне белоснежных вершин! Браво мастеру!

Ранее Дмитрий Доценко показал весну в предгорьях Заилийского Алатау.