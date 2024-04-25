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Вознесенский собор и Центральная мечеть Алматы попали в объектив популярного фотографа

Вознесенский собор и Центральная мечеть Алматы попали в объектив популярного фотографа, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 22:33 Фото: Instagram/dots_foto
Алматинский популярный фотограф и блогер Дмитрий Доценко поделился новыми снимками, сообщает Zakon.kz.

На этот раз он заснял Вознесенский собор и Центральную мечеть Алматы. Снимки фотограф опубликовал 25 апреля на своей странице в Instagram.

"Люблю переменчивую весеннюю погоду, в промежутках между дождями можно поймать живописные виды. Это мне и удалось сделать. Ясные горы, свежая зелень и красивая архитектура – замечательные компоненты хорошего фото", – написал Дмитрий Доценко под постом.

Пост собрал множество лайков и комментариев среди подписчиков фотографа. Вот одни из них:

  • Спасибо вам за такие кадры! За то, что делитесь и не жадничаете. Вы профессионал с большой буквы и видно, как вы любите Алматы.
  • Чудесные кадры.
  • Красота спасет мир!
  • Какие горы красивые! Я утром на балкон выходила и смотрела на горы, когда тяжело было проснуться.
  • Две великие религии на фоне белоснежных вершин! Браво мастеру!

Ранее Дмитрий Доценко показал весну в предгорьях Заилийского Алатау. 

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