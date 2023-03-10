Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина

10 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием его на пост председателя Китайской Народной Республики, сообщает Zakon.kz.

"Я твердо убежден, что важные решения, принятые по итогам прошедших "двух сессий", и ваша мудрая политика станут незыблемой основой для достижения светлого будущего и процветания Китая. С большим удовлетворением хотел бы отметить, что масштабы тесных связей между Казахстаном и Китаем с каждым годом расширяются. Считаю, что все эти успехи – результат вашего личного вклада и неустанной поддержки", – говорится в телеграмме.

В продолжении, как отмечено на сайте Акорды, Токаев отметил: "Особенно радует, что ваш плодотворный визит в Казахстан в сентябре прошлого года открыл путь к следующему "золотому 30-летию" нашего взаимодействия".



Кроме того, президент пожелал председателю Китая успехов в его добрых начинаниях и ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу – благополучия.

Ранее стало известно, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок.

Выборы состоялись утром в пятницу, 10 марта, на пленарном заседании через тайное голосование. Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.