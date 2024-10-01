Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина

Президент направил телеграмму поздравления председателю Китайской Народной Республики. Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с 75-летием образования КНР, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

"В поздравительном послании глава государства назвал этот день символом единства и целостности страны. Он также подчеркнул, что Китай как мировой лидер вносит большой вклад в глобальное устойчивое развитие, обеспечение международной стабильности и безопасности", – говорится в сообщении, распространенном 1 октября 2024 года.

Президент отметил, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Китаем динамично развивается в духе всестороннего стратегического партнерства.

"Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что отношения между двумя странами, основанные на незыблемой дружбе и добрососедстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов", – следует из сообщения Акорды.

Глава нашего государства пожелал председателю КНР успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Китая – процветания и благополучия.

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Напомним, со 2 по 4 июля 2024 года Си Цзиньпин побывал в Казахстане с государственным визитом.