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Момент столкновения грузовика с автобусом в Павлодаре попал на видео

Момент ДТП с грузовиком и автобусом попал на видео Фото: pixabay
В Сети появилось видео дорожно-транспортного происшествия в Павлодаре. Момент попал на камеру, установленную в салоне автобуса, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции региона, авария произошла еще утром 3 марта на улице Малайсары Батыра. Тогда столкнулись автобус, грузовик МАЗ и легковушка Chery.

В результате бокового столкновения в салоне выбило стекла и сорвало металлические поручни.

"По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы", – уточнили в ДП.

Согласно данным Управления здравоохранения области, пострадали два пассажира. Беременная девушка находится в реанимации. Второго пациента уже перевели в отдел нейрохирургии.

В ночь на 10 марта пешеход спровоцировал жесткое ДТП и погиб на трассе в Алматинской области.

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Анастасия Московчук
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