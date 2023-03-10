Пешеход спровоцировал жесткое ДТП и погиб на трассе в Алматинской области

В Алматинской области вечером 9 марта мужчину насмерть сбили на трассе. Он перебегал дорогу в неположенном месте, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло между поселками Карабулак и Енбекши.

Автомобиль Skoda Rapid двигался по Кульджинскому тракту в восточном направлении, неожиданно для водителя на дорогу выбежал мужчина.

По словам очевидцев, водитель Skoda попытался избежать наезда, стал тормозить и уводить машину в сторону, но он все же сбил пешехода. Мужчину отбросило на несколько метров в сторону.

Тем временем неуправляемая Skoda выехала на полосу встречного движения, где она лоб в лоб врезалась в Toyota Alphard, после чего машины отбросило в стороны.



В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливают полицейские.

Также пострадал водитель Skoda, его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Также пострадали люди в автомобили Toyota.

Полицейские выясняют обстоятельства данного ДТП.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее на 26 километре Кульджинской трассы сбили девушку. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.