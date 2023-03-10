Пешеход спровоцировал жесткое ДТП и погиб на трассе в Алматинской области
ДТП произошло между поселками Карабулак и Енбекши.
Автомобиль Skoda Rapid двигался по Кульджинскому тракту в восточном направлении, неожиданно для водителя на дорогу выбежал мужчина.
По словам очевидцев, водитель Skoda попытался избежать наезда, стал тормозить и уводить машину в сторону, но он все же сбил пешехода. Мужчину отбросило на несколько метров в сторону.
Тем временем неуправляемая Skoda выехала на полосу встречного движения, где она лоб в лоб врезалась в Toyota Alphard, после чего машины отбросило в стороны.
В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливают полицейские.
Также пострадал водитель Skoda, его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Также пострадали люди в автомобили Toyota.
Полицейские выясняют обстоятельства данного ДТП.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Ранее на 26 километре Кульджинской трассы сбили девушку. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.