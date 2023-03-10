"Черный список Шенгена": МИД не знает, почему и какая страна потребовала консультаций

Замминистра иностранных дел Роман Василенко рассказал, что казахстанский МИД пытается выяснить, почему и по требованию какой страны Казахстан внесли в список для получения дополнительных консультаций при выдаче Шенгена, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции в СЦК замминистра прокомментировал новость о внесении Казахстана в список дополнительных консультаций при получении Шенгенской визы. Роман Василенко отметил, что действительно та или иная страна может быть внесена в список, в котором предусматривается процедура консультации между всеми государствами-членами этой зоны перед выдачей визы.

"И действительно Казахстан, не находившийся в этом списке долгие годы, был туда внесен по инициативе одной из стран, какой – мы пока не знаем. Мы хотим узнать, с тем чтобы понять логику этого шага. Они не обязаны нам раскрывать, какая страна это сделала, по какой причине. Но мы надеемся, что с нами поделятся этой информацией, чтобы мы могли провести переговоры, выяснить, в чем у них есть вопросы и так далее. Хочу отметить, что это тем не менее не означает внесение в "черный список". Есть список для консультаций, но это не черный, не красный, не синий. Это список для консультаций. Срок рассмотрения наших граждан на визы составляет до 15 дней. Поэтому для наших граждан никаких сложностей от этого изменения последовать не должно". Роман Василенко

Журналисты попросили все-таки разъяснить, с какими трудностями столкнутся казахстанцы при получении Шенгенской визы после новости о внесении Казахстана в список для дополнительных консультаций. В СМИ распространилась информация, что это некий черный список, однако позже в МИД заявили, что это рабочие моменты. Однако как это отразится на гражданах Казахстана, ранее так никто и не ответил.



"Речь идет о том, что, получив заявку от того или иного гражданина, консул, скажем, Чехии, Словакии в Казахстане в любом случае вносит фамилию в общую систему, где она рассматривается, но теперь эта процедура рассмотрения должна по умолчанию продлиться до 7 дней. После чего имеют право ставить штамп и выдавать визу". Роман Василенко

На пресс-конференции он также отметил, что с 2023 года Казахстан возобновил безвизовый режим для граждан Европы и рассчитывает на взаимность в этом вопросе.