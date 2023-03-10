Ким Чен Ын взял дочь на проверку боеспособности армии КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью Чжу Э лично проверили боеспособность армии КНДР, сообщает Zakon.kz.

Армия Северной Кореи запустила не менее шести ракет малой дальности днем 10 марта, сообщает CNN.

Ким Чен Ын ознакомился с фактической боевой позицией 8-й огневой штурмовой роты подразделения, которому поручено отработать удар по аэропорту операций противника в направлении западного фронта.



Между тем Военно-воздушные силы США и Южной Кореи проводят регулярные воздушные учения. На этой неделе американский бомбардировщик B-52 в сопровождении южнокорейских истребителей вошел в опознавательную зону ПВО Южной Кореи.

Ожидается, что американо-южнокорейские учения станут самыми крупными за последние годы, поскольку два союзника сократили военные демонстрации в 2017 году, когда президент США Дональд Трамп попытался предложить Северной Корее возможность договориться о прекращении программ по созданию ракет дальнего радиуса действия и ядерного оружия.