Туризм

Ким Чен Ын c дочкой проверили новые отели в Северной Корее

Северная Корея, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 06:15 Фото: Yonhap
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Чжу Э посетил церемонию открытия фешенебельных отелей в туристической зоне страны, сообщает Zakon.kz.

По данным Yonhap, пять новых отелей открылись 20 и 21 декабря, в северокорейской туристической зоне Самджиен, расположенной в северо-восточной части Корейского полуострова недалеко от границы с Китаем.

"Отели являются явным доказательством растущего статуса народа и потенциала развития страны", – подчеркнул лидер Северной Кореи.

Фото: Yonhap

Отмечается, что цель визита заключается в демонстрации экономического роста страны в преддверии запланированного на 2026 год 9-го съезда Трудовой партии Кореи.

Тем временем в Греции редкие тюлени-монахи уходят в пещеры из-за роста нерегулируемого туризма, а в Англии запретят варить живых крабов и лобстеров.

Фото Алия Абди
Алия Абди
