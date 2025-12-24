Ким Чен Ын c дочкой проверили новые отели в Северной Корее

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Чжу Э посетил церемонию открытия фешенебельных отелей в туристической зоне страны, сообщает Zakon.kz.

По данным Yonhap, пять новых отелей открылись 20 и 21 декабря, в северокорейской туристической зоне Самджиен, расположенной в северо-восточной части Корейского полуострова недалеко от границы с Китаем.

🇰🇵 North Korea's Kim and daughter tour lavish new mountain resort



Images broadcast by North Korean state media KCTV show leader Kim Jong Un and his daughter, Ju Ae, inspecting newly-completed hotels at a mountain resort. pic.twitter.com/Fwe5AdLRyC — AFP News Agency (@AFP) December 23, 2025

"Отели являются явным доказательством растущего статуса народа и потенциала развития страны", – подчеркнул лидер Северной Кореи.

Фото: Yonhap

Отмечается, что цель визита заключается в демонстрации экономического роста страны в преддверии запланированного на 2026 год 9-го съезда Трудовой партии Кореи.

