Ким Чен Ын c дочкой проверили новые отели в Северной Корее
По данным Yonhap, пять новых отелей открылись 20 и 21 декабря, в северокорейской туристической зоне Самджиен, расположенной в северо-восточной части Корейского полуострова недалеко от границы с Китаем.
🇰🇵 North Korea's Kim and daughter tour lavish new mountain resort— AFP News Agency (@AFP) December 23, 2025
Images broadcast by North Korean state media KCTV show leader Kim Jong Un and his daughter, Ju Ae, inspecting newly-completed hotels at a mountain resort. pic.twitter.com/Fwe5AdLRyC
"Отели являются явным доказательством растущего статуса народа и потенциала развития страны", – подчеркнул лидер Северной Кореи.
Фото: Yonhap
Отмечается, что цель визита заключается в демонстрации экономического роста страны в преддверии запланированного на 2026 год 9-го съезда Трудовой партии Кореи.
