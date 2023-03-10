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Всеобщие выборы в Турции пройдут 14 мая

Всеобщие выборы в Турции пройдут 14 мая Фото: tccb.gov.tr
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о начале подготовки к проведению выборов президента и парламента. Они должны состояться 14 мая, сообщает Zakon.kz.

Трансляцию вел CNN Turk. Указ будет опубликован 11 марта в официальной газете Турции.

"Я подписал указ о проведении 14 мая выборов президента и парламента", – заявил турецкий лидер.

Соперником Эрдогана, который является кандидатом на пост главы республики от правящего альянса, станет лидер Народно-республиканской партии 74-летний Кемаль Кылыч-дар-оглу. Его кандидатуру выдвинула турецкая оппозиция. Среди своих целей он заявлял возвращение к парламентской системе правления, которая была ликвидирована Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2017 году.

Эрдоган напомнил, что выборы должны были состояться 18 июня, но он принял решение перенести голосование на 14 мая, пользуясь полномочиями, данными 116-й статьей Конституции.

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Землетрясения в Турции Эрдоган Реджеп Тайип Турция
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