Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана
Фото: Anadolu
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о запрете на въезд гражданам Таджикистана с обычными паспортами, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ главы Турции опубликовала правительственная газета Resmi gazete.
"Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами", – говорится в документе.
Отмечается, что мера принята на основании закона об иностранцах и международной защите. Причины такого решения не уточняются.
Ранее Турция расширила список документов для продления вида на жительство.
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