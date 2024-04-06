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Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана

Реджеп Тайип Эрдоган, Эмомали Рахмон , фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 15:22 Фото: Anadolu
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о запрете на въезд гражданам Таджикистана с обычными паспортами, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ главы Турции опубликовала правительственная газета Resmi gazete.

"Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами", – говорится в документе.

Отмечается, что мера принята на основании закона об иностранцах и международной защите. Причины такого решения не уточняются. 

Ранее Турция расширила список документов для продления вида на жительство. 

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