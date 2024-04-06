Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана

Фото: Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о запрете на въезд гражданам Таджикистана с обычными паспортами, сообщает Zakon.kz.

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