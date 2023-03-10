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Законодательство РК

Актюбинец забрал себе два кроссовера под видом перевозки

подозреваемый Фото: polisia.kz
Житель Шымкента сообщил, что мужчина из Актобе обещал привезти два кроссовера из Актау в Астану. Однако обещание не сдержал и завладел двумя автомобилями, сообщает Zakon.kz.

Полиция задержала подозреваемого. Установлено, что мужчина представился водителем автовоза. Он обещал перевезти автомобили. Затем нанял автовоз до Актобе, чтобы “замести следы”, перегрузил автомобили на другой автовоз и отправил в Алматы.

Две машины Mitsubishi Montero Sport изъяты в Алматы и возвращены владельцу. Начато досудебное расследование по статье 190 ч. 4 п. 2 УК РК.

31 января в Алматы автомобиль угнали с парковки торгового центра. По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина.

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