Три человека погибли в страшном ДТП в Атырауской области

В результате ДТП в Атырауской области погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 9 марта на 551 километре трассы Актобе –Атырау – Астрахань.

Лоб в лоб столкнулись автомобили Largus и УАЗ.

Водитель 1990 г.р. и два пассажира 1994 г.р. и 2022 г.р. из Largus погибли на месте.

Три пассажира из УАЗ с различными телесными повреждениями доставлены в областную больницу.

10 марта пешеход спровоцировал жесткое ДТП и погиб на трассе в Алматинской области.