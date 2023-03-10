Три человека погибли в страшном ДТП в Атырауской области
Фото: Telegram/POLISIA.KZ
В результате ДТП в Атырауской области погибли три человека, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 9 марта на 551 километре трассы Актобе –Атырау – Астрахань.
Лоб в лоб столкнулись автомобили Largus и УАЗ.
Водитель 1990 г.р. и два пассажира 1994 г.р. и 2022 г.р. из Largus погибли на месте.
Три пассажира из УАЗ с различными телесными повреждениями доставлены в областную больницу.
10 марта пешеход спровоцировал жесткое ДТП и погиб на трассе в Алматинской области.
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