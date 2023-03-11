Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Вооруженный мужчина напал на прихожан в Германии

Вооруженный мужчина напал на прихожан в Германии Фото: pixabay
35-летний житель Гамбурга застрелил семь человек и себя во время нападения на церковь "Свидетелей Иеговы", сообщает Zakon.kz.

Стрельбу в центре "Свидетелей Иеговы" 10 марта открыл бывший прихожанин. Он ворвался в здание, где находились около 50 человек и устроил стрельбу, сообщает издание Welt am Sonntag.

Сообщается, что мужчина ранил более 20 человек. Погибли семь, в том числе нерожденный ребенок женщины, которая была на седьмом месяце беременности.

В полиции Гамбурга рассказали, что скорое вмешательство сотрудников правоохранительных органов, которые оперативно отреагировали на вызов, оставило преступника. Во время штурма он скрылся в подвале и выстрелил в себя.

У преступника было разрешение на пользование оружием, дома у него нашли целый арсенал боеприпасов. Доказательств "экстремистских мотивов нет", отметили в полиции.

В середине февраля мужчина открыл стрельбу в центре Шымкента. 39-летний гражданин Узбекистана, напал на продавца охотничьего магазина "Арсенал" по улице Рыскулбекова, угрожая пистолетом, он похитил охотничье ружье. Дальше выбежав на улицу, стал стрелять в охранника, его госпитализировали. Продавец от госпитализации отказалась.

Читайте также

Стажер карагандинского ТОО, заключая фиктивные договора, присвоил себе 600 тыс. тенге

Актюбинец забрал себе два кроссовера под видом перевозки

Вузы Актобе "минировал" школьник из ЗКО

Мария Мельникова
Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления