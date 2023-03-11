Вооруженный мужчина напал на прихожан в Германии

35-летний житель Гамбурга застрелил семь человек и себя во время нападения на церковь "Свидетелей Иеговы", сообщает Zakon.kz.

Стрельбу в центре "Свидетелей Иеговы" 10 марта открыл бывший прихожанин. Он ворвался в здание, где находились около 50 человек и устроил стрельбу, сообщает издание Welt am Sonntag.

Сообщается, что мужчина ранил более 20 человек. Погибли семь, в том числе нерожденный ребенок женщины, которая была на седьмом месяце беременности.

В полиции Гамбурга рассказали, что скорое вмешательство сотрудников правоохранительных органов, которые оперативно отреагировали на вызов, оставило преступника. Во время штурма он скрылся в подвале и выстрелил в себя.

У преступника было разрешение на пользование оружием, дома у него нашли целый арсенал боеприпасов. Доказательств "экстремистских мотивов нет", отметили в полиции.

В середине февраля мужчина открыл стрельбу в центре Шымкента. 39-летний гражданин Узбекистана, напал на продавца охотничьего магазина "Арсенал" по улице Рыскулбекова, угрожая пистолетом, он похитил охотничье ружье. Дальше выбежав на улицу, стал стрелять в охранника, его госпитализировали. Продавец от госпитализации отказалась.