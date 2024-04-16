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Вооруженный мужчина напал на священника во время службы

Австралия, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 03:30 Фото: pixabay
15 апреля в Сиднее совершено нападение на православного священника во время службы. Пострадали несколько человек, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания, служба транслировалась в прямом эфире, поэтому момент атаки попал на видео. На кадрах видно, что мужчина подбежал к священнослужителю и нанес ему ножом несколько ударов. Очевидцы бросились на помощь священнику и вступили в противоборство с нападавшим. В результате чего несколько человек получили ранения. Их жизни ничего не угрожает. Преступник задержан.

Пострадавший – Мар Мари Эммануил, епископ Ассирийской православной церкви. Как отмечает издание, он известен своими ультраконсервативными взглядами. В частности, во время пандемии священник был активным ковид-диссидентом.

В начале апреля брак влиятельного 63-летнего священника Нуумо Боркетей Лавех Цуру XXXIII и 12-летней девочки вызвал отчаянное возмущение у жителей Ганы.

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