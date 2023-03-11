Две тысячи тенге за отловленную собаку предлагают в Атырау

Жителей Атырау и пригорода приглашают отлавливать и сдавать бродячих собак за отдельную плату, сообщает Zakon.kz.

"Тому, кто не боится ловить бездомных собак на улице и сможет привести их в приют, я заплачу 2000 тенге за каждую собаку. Мы можем даже выдать разрешение на отлов собак. Только доставленная собака не должна быть обозначена серьгой на ушах", — сказано в сообщении.

Аудиозапись с соответствующим предложением рассылают жители региона в мессенджерах. Автором записи оказался директор ТОО "Инмаркет" Исатай Оразгалиев. Его компания занимается отловом собак, пишет АкЖайык.

Исатай Оразгалиев признал, что это его голос на записи и его призыв. Он действительно приглашает жителей Атырау и пригорода к сотрудничеству.

"Конечная цель этого сообщения заключалась в том, чтобы пригласить активных жителей присоединиться ко мне в бригаду по отлову собак. Если ранее мы отлавливали их только в черте города, в этом году к нам добавили еще 7 пригородных сельских округов, таких как Дамба, Еркинкала, Кайыршахты, Атырау. Поэтому мне потребовалось увеличение количества бригад, и я попросил жителей этих округов распространить эту аудиозапись". Исатай Оразгалиев

Пока на объявление откликов нет, отмечает Оразгалиев.

На сегодня в Атырау работает четыре бригады по отлову собак. Они привозят 20-30 животных в день. После стерилизации и вакцинации собак отпускают обратно. Если же на собаку или стаю собак поступали жалобы, животных "обезвреживают", говорит Исатай Оразгалиев.

В Шымкенте борцы за права животных заявили, что отловленные собаки в приютах умирают от голода. Они провели расследование и с помощью дрона засняли трупы животных на заднем дворе приюта.

В Северо-Казахстанской области бродячие собаки стали чаще нападать на людей. По данным за январь, которые привели в санэпидконтроле, к врачам после нападения животных обратились 34 человека.