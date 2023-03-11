Назначен новый глава правительства Китая

63-летний Ли Цян, который является членом постоянного комитета политбюро ЦК Компартии, был назначен премьером Госсовета КНР, сообщает Zakon.kz.

Ли Цян был утвержден в должности премьера Госсовета КНР в субботу в первой половине дня на 1-й сессии ВСНП 14-го созыва, которая проходит в данный момент в Пекине, передает Синьхуа.



Он заменит на посту премьера госсовета Ли Кэцяна, который руководил правительством в период "торговой войны" с США и пандемии. Ли Цян имеет значительный опыт в развитии технологий и экономики и считается восходящей звездой китайской политики. Он занял 2-е место в партийной иерархии после того, как в октябре прошлого года был включен в состав постоянного комитета политбюро ЦК КПК.

Пост главы правительства КНР имеет срок полномочий в 5 лет и может быть занят одним человеком не более двух сроков. Лидер КНР, Си Цзиньпин, выдвинул кандидатуру Ли Цяна на эту должность.



Родившийся в провинции Чжэцзян, Ли Цян начал свою карьеру и работал на различных должностях в этой провинции. Си Цзиньпин также занимал пост секретаря провинциального комитета партии в Чжэцзяне с 2003 по 2007 год.

10 марта Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок.