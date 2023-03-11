Смаилов поручил Досаеву следить за ценами на рынках

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил акиму Алматы внимательно следить за ценообразованием на рынках, включая "Алтын орду", сообщает Zakon.kz.

Об этом глава правительства заявил на совещании по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Алматы.

В своем выступлении он отметил, что за последние 10 лет темпы роста заработной платы в городе остаются ниже среднего показателя по республике.



"Нужно обеспечить ежегодный рост реальных денежных доходов алматинцев. Это комплексная работа. Прежде всего следует сосредоточиться на создании новых высокооплачиваемых рабочих мест и сохранении высокой динамики привлечения инвестиций", — сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

По его словам, работа по повышению доходов населения напрямую связана с реализацией мер сдерживания инфляции.

"Поэтому необходимо внимательно следить за ценообразованием на рынках, включая "Алтын орду", так как деятельность местных перекупщиков влияет на стоимость продуктов и других товаров не только в городе, но и по всей стране". Алихан Смаилов

Премьер-министр добавил, что параллельно нужно проработать вопрос создания дополнительных торговых площадок в восточной и северной частях Алматинской агломерации для развития конкуренции, а также обеспечить эффективную работу региональной комиссии по расследованию посреднических схем.

Переходя к вопросу развития инженерной инфраструктуры, глава правительства отметил ее высокий износ: водопроводных сетей – 56%, канализационных – 57%, электросетей – 60%. Для уменьшения этого показателя он поручил ежегодно реконструировать более 100 км водопроводных, свыше 70 км канализационных и порядка 120 км электрических сетей. При этом обеспечить строительство новых источников воды на присоединенных к городу территориях.

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Алихан Смаилов также затронул вопросы развития систем образования и здравоохранения. Так, в рамках Нацпроекта "Комфортная школа" в городе планируется построить 22 школы на 37 тыс. ученических мест, что позволит существенно сократить их нехватку.