Смаилов: землетрясение в Турции и Сирии должно стать большим уроком для Казахстана

Трагедия, произошедшая в Турции и Сирии, должна стать большим уроком для республики, в особенности для Алматы. Такими мыслями поделился премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе рабочей поездки в город, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание во время рабочего визита премьер-министр уделил вопросам сейсмической безопасности. По его словам, трагедия, произошедшая в Турции и Сирии, должна стать большим уроком для республики, в особенности для Алматы.



Он отметил, что в последний раз паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах. В этой связи Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматом города следует в кратчайшие сроки провести аудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности.

"Необходимо использовать мировой опыт в этих вопросах, причем не только в Алматы, но и во всех других регионах республики, потенциально подверженных землетрясениям. Уполномоченным госорганам нужно оперативно рассмотреть вопрос законодательного ужесточения ранее упраздненных процессов проектирования, строительства и контроля", — сказал Алихан Смаилов.

В Алматы, Алматинской и Жетысуской областях прогнозируют землетрясение.

