Алматинец выращивал в подвале дома марихуану
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Полицейские обнаружили в доме у алматинца 16 кустов марихуаны, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в полиции, подозреваемый в своем доме по улице Тохтарова занимался культивированием марихуаны.
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
"Изъяты 16 кустов марихуаны, выращенные в подвале дома, с соблюдением технорм, а также оборудование, использованное при производстве. А на кухне у подозреваемого были найдены два патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм", — говорится в сообщении.
Назначены соответствующие экспертизы. В УП Жетысуского района по данному факту начато досудебное расследование.
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