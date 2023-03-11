Алматинец выращивал в подвале дома марихуану

Полицейские обнаружили в доме у алматинца 16 кустов марихуаны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, подозреваемый в своем доме по улице Тохтарова занимался культивированием марихуаны.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

"Изъяты 16 кустов марихуаны, выращенные в подвале дома, с соблюдением технорм, а также оборудование, использованное при производстве. А на кухне у подозреваемого были найдены два патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм", — говорится в сообщении.

Назначены соответствующие экспертизы. В УП Жетысуского района по данному факту начато досудебное расследование.