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Мужчина из Тараза выращивал марихуану в подвале сарая

вещдоки Фото: скриншот видео
Фитолабораторию для выращивания марихуаны в подвале сарая организовал 38-летний житель Тараза, сообщает Zakon.kz.

В ходе обыска по месту жительства оперативники изъяли 9 кустов конопли, два ростка, куст мака.


"Мужчина специально оборудовал помещение вентиляционной системой, обогревательным прибором, лампами", – сообщает полиция города.

Мужчина рассказал, что семена конопли заказывал через интернет, выращивал он их для личного потребления. Также мужчина записал на листок инструкцию по культивированию.

Задержанный дал признательные показания.

"В отношении него начато досудебное расследование факту незаконного изготовления, хранения наркотических средств в особо крупном размере. Назначена судебно-химическая экспертиза", – заключил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области полковник полиции Алим Бажикбаев.

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