Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Более 50 единиц незарегистрированного оружия изъяли полицейские в Туркестанской области

Более 50 единиц незарегистрированного оружия изъяли полицейские в Туркестанской области Фото: ДП Туркестанской области
Полицейские изъяли свыше 50 единиц незарегистрированного оружия и выявили более 7 тыс. административных правонарушений в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

По итогам оперативно-профилактического мероприятия "Кару" за 10 дней рейдовых отработок полицейские изъяли из незаконного оборота 37 охотничьих ружей, шесть газовых пистолетов, семь обрезов и одно нарезное оружие.

оружие

Фото: ДП Туркестанской области

Также в ходе ОПМ стражи порядка уделили внимание проверке соблюдения правил, связанных с хранением и регистрацией гражданского и служебного оружия. 

оружие

Фото: ДП Туркестанской области

Сотрудники полиции проверили 7168 владельцев оружия и выявили 405 правонарушений.

Из них, по статье 482 КоАП РК "Незаконные приобретение, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия" составлено 43 административных протокола, по статье 484 КоАП РК "Нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия" – 299, по статье 486 КоАП РК "Нарушение порядка регистрации (перерегистрации) гражданского, служебного оружия" – 63.

5 мешков рыбы общим весом 149 кг пытался перевезти Павлодарец в салоне автомобиля.

Читайте также

Кадры со спасением мужчины опубликовали полицейские Алматы

Именные наручные часы подарили полицейским, предотвратившим попытку суицида

Алматинец выращивал в подвале дома марихуану

Тамила Языкова
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гороскоп для всех знаков
Гороскоп для всех знаков на 11 марта
В Алматы, Алматинской и Жетысуской областях прогнозируют землетрясение
В Алматы, Алматинской и Жетысуской областях прогнозируют землетрясение
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
КГД: Срок уплаты налога на транспорт истекает 1 апреля
КГД: Срок уплаты налога на транспорт истекает 1 апреля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления