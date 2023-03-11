Более 50 единиц незарегистрированного оружия изъяли полицейские в Туркестанской области

Полицейские изъяли свыше 50 единиц незарегистрированного оружия и выявили более 7 тыс. административных правонарушений в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

По итогам оперативно-профилактического мероприятия "Кару" за 10 дней рейдовых отработок полицейские изъяли из незаконного оборота 37 охотничьих ружей, шесть газовых пистолетов, семь обрезов и одно нарезное оружие.

Фото: ДП Туркестанской области

Также в ходе ОПМ стражи порядка уделили внимание проверке соблюдения правил, связанных с хранением и регистрацией гражданского и служебного оружия.

Фото: ДП Туркестанской области

Сотрудники полиции проверили 7168 владельцев оружия и выявили 405 правонарушений.



Из них, по статье 482 КоАП РК "Незаконные приобретение, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия" составлено 43 административных протокола, по статье 484 КоАП РК "Нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия" – 299, по статье 486 КоАП РК "Нарушение порядка регистрации (перерегистрации) гражданского, служебного оружия" – 63.

5 мешков рыбы общим весом 149 кг пытался перевезти Павлодарец в салоне автомобиля.

