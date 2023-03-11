Денис Никиша остановился в шаге от медали на чемпионате мира по шорт-треку
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Как информирует официальный сайт чемпионата мира, таблица общего зачета выглядит следующим образом:
Первое место занимает Пьетро Зигель из Италии с показателем в 41.166 секунд. Вторым оказался канадец Стивен Дюбуа — 41.22 секунд. Третим в таблице общего зачета — Йенс ван'т Воут из Нидерланды с показателем 41.243 секунд. Денис Никиша отстал от третьего места всего на 0.181 секунды (41.424 секунды в общем зачете).
В первом полуфинальном забеге казахстанский конькобежец занял второе место, установив результат в 41,189 секунды. Он уступил только канадцу Стивену Дюбуа, который впоследствии завоевал серебряную медаль в финале. В финальном забеге был дисквалифицирован китайский спортсмен Линь Сяоюнь.