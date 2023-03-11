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Денис Никиша остановился в шаге от медали на чемпионате мира по шорт-треку

Денис Никиша остановился в шаге от медали на чемпионате мира по шорт-треку Фото: Instagram/nikishadenis
В финальном забеге дистанции 500 метров среди мужчин на чемпионате мира по шорт-треку в Сеуле, казахстанец Денис Никиша занял четвертое место, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует официальный сайт чемпионата мира, таблица общего зачета выглядит следующим образом:

Первое место занимает Пьетро Зигель из Италии с показателем в 41.166 секунд. Вторым оказался канадец Стивен Дюбуа — 41.22 секунд. Третим в таблице общего зачета — Йенс ван'т Воут из Нидерланды с показателем 41.243 секунд. Денис Никиша отстал от третьего места всего на 0.181 секунды (41.424 секунды в общем зачете).

В первом полуфинальном забеге казахстанский конькобежец занял второе место, установив результат в 41,189 секунды. Он уступил только канадцу Стивену Дюбуа, который впоследствии завоевал серебряную медаль в финале. В финальном забеге был дисквалифицирован китайский спортсмен Линь Сяоюнь.

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