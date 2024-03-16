Историческую медаль завоевал казахстанец на ЧМ по шорт-треку в Нидерландах

Казахстанец Денис Никиша стал серебряным призером чемпионата мира по шорт-треку в Роттердаме, сообщает Zakon.kz.

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Спортсмен финишировал вторым в финале на дистанции 500 метров, преодолев ее за 41.676.

Первым на финише был Сяоцзюнь Лин из Китая. Канадец Джордан Пьер завоевал бронзовую награду.





Как отмечает Национальный олимпийский комитет, спортсмен стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать медаль на взрослом ЧМ в шорт-треке.