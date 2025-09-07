В Корее мужчина без причины избил беззащитных прохожих

В Пхангё мужчина без причины избил шестерых прохожих, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в провинции Кенги 6 сентября, когда мужчина среди бела дня стал нападать на прохожих и избивать их. Одну женщину он даже повалил на землю и бил ногами. Женщина привлекла к себе внимание тем, что стала кричать. Об этом передает местное издание ANews.

При этом мужчина нападал на тех, кто не мог дать отпора. В числе его жерт оказались пожилые люди и женщины. В итоге полиция его задержала, но пострадали шесть человек.

Со слов всех пострадавших, ранее они не были знакомы с нападавшим.

