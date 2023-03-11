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Как засыпать быстрее, рассказала сомнолог

Как засыпать быстрее, рассказала сомнолог Фото: freepik
Сомнолог из Канады Лоренс Претт поделилась советами, что делать, если вы не можете долго уснуть, сообщает Zakon.kz.

Вот основные пункты из статьи доктора:

Создайте спокойную атмосферу в спальне: убедитесь, что комната тихая, темная и прохладная. Вы можете использовать затемняющие шторы, наушники для блокировки шума и настройки температуры воздуха в комнате.

Попробуйте расслабляющие техники: примите теплую ванну перед сном, выпейте горячий чай или молоко с медом, почитайте книгу или послушайте музыку.

Попробуйте медитацию: медитация может помочь улучшить качество сна и уменьшить стресс и тревогу. Существует множество приложений для медитации, которые могут помочь вам начать практику.

Соблюдайте режим сна: попробуйте ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, даже по выходным. Это поможет вашему организму настроиться на регулярный цикл сна.

Ограничьте время, проведенное за экранами: перед сном старайтесь избегать использования телефона, планшета или компьютера, так как свет, излучаемый экранами, может мешать вашему организму производить мелатонин – гормон, который регулирует цикл сна и бодрствования.

Попробуйте глубокую дыхательную практику: существует множество техник дыхания, которые могут помочь уменьшить стресс и расслабить организм перед сном.

Эти советы могут помочь вам заснуть быстрее, однако, если у вас есть проблемы со сном, стоит обратиться к врачу, который может предложить дополнительные рекомендации и назначить лечение при необходимости.

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