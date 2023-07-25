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Как уснуть после внезапного пробуждения среди ночи

Как уснуть после внезапного пробуждения среди ночи Фото: pixabay
Врач-сомнолог Михаил Котенков рассказал, что делать, если вы вдруг проснулись среди ночи и никак не можете уснуть, сообщает Zakon.kz

Главное по мнению врача не думать о необходимости выспаться, иначе тревога прогонит остатки сна.

По словам специалиста, чтобы свести к минимуму подобные ситуации, как пишет Toppress.kz нужно поменьше пить кофе и не браться за телефон, так как эти факторы могут сбивать биологические ритмы организма. Если ночное пробуждение уже произошло, необходимо сконцентрироваться на дыхании.

Врач посоветовал выпить стакан воды, вдохнуть четыре раза, перевернуть подушку более прохладной стороной, чтобы вновь вернуться ко сну. Если же пробуждение произошло без причины, возможно, организм предотвратил понижение пульса, не дав вам умереть во сне. В этом случае можно походить несколько минут, а потом вновь лечь спать.

Ранее мы писали о привычках, которые способны испортить любое утро.

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Названы привычки, которые способны испортить любое утро

Елена Вебер
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