Казахстанский гимнаст Милад Карими стал первым на этапе Кубка мира
Фото: Instagram/milad_milka
Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Баку, сообщает Zakon.kz.
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"Золото" он добыл в вольных
упражнениях, показав лучший результат в финале. За свое выступление он
набрал 14.200 балла, передает Olympic.kz.
Второе место занял Илья Ковтун из Украины. "Бронза" у Райли Лууса из США.
Ранее в финальном забеге на дистанции 500 метров среди мужчин на ЧМ по шорт-треку в Сеуле казахстанец Денис Никиша занял четвертое место.
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