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Казахстанский гимнаст Милад Карими стал первым на этапе Кубка мира

Стал первым на этапе кубка мира Фото: Instagram/milad_milka
Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Баку, сообщает Zakon.kz.

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"Золото" он добыл в вольных упражнениях, показав лучший результат в финале. За свое выступление он набрал 14.200 балла, передает Olympic.kz.

Второе место занял Илья Ковтун из Украины. "Бронза" у Райли Лууса из США.

Ранее в финальном забеге на дистанции 500 метров среди мужчин на ЧМ по шорт-треку в Сеуле казахстанец Денис Никиша занял четвертое место.

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