Названы лауреаты антипремии "Золотая малина 2023"

В преддверии "Оскара" состоялось подведение итогов 43-й антипремии "Золотая малина". Худшим фильмом 2022 года признали "Блондинку", которая была заявлена сразу в восьми категориях, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте антипремии.

Байопик режиссера Эндрю Доминика также был отмечен в категории "Худший сценарий". Драма, рассказывающая о жизни звезды Мэрилин Монро, стала экранизацией одноименного романа Джойс Кэрол Оутс. Как первоначально отмечали создатели, картина должна была стать не биографической, а представлять собой художественную интерпретацию жизни Монро.

Более того, "Блондинку" отметили и за худший сценарий.

Среди актеров худшими признаны Джаред Лето ("Морбиус") и Том Хэнкс ("Пиноккио"). Худшей актрисой второго плана стала Адриа Архона ("Морбиус"). Победу в категории "Худшая актриса" организаторы "Золотой малины" отдали себе – за то, что номинировали 12-летнюю звезду хоррора "Воспламеняющая взглядом" Райан Киру Армстронг. В январе 2023 года организаторы антипремии извинились перед юной актрисой и удалили ее из номинации.

Основатель премии Джон Уилсон пообещал, что в будущем артистов младше 18 лет номинировать на "Золотую малину" не будут. Поэтому антипремию за худшую женскую роль в этом году не получила ни одна актриса.

Итоги антипремии "Золотая малина 2023"

Худший фильм — "Блондинка"

Худшая мужская роль — Джаред Лето ("Морбиус")

Худший режиссер — Machine Gun Kelly и Мод Сан ("Добрый траур")

Худший ремейк или сиквел — "Пиноккио" (Disney)

Худший сценарий — "Блондинка"

Худшая мужская роль второго плана — Том Хэнкс ("Элвис")

Худшая женская роль второго плана — Адриа Архона ("Морбиус")

Худший экранный дуэт — Том Хэнкс и его лицо в латексе ("Элвис")

Приз за восстановление репутации — Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")

Ранее стало известно, что 95-я церемония вручения "Оскар" состоится в ночь на 13 марта 2023 года.