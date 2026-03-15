Культура и шоу-бизнес

Фильм Тимура Бекмамбетова и дочь Сильвестра Сталлоне назвали худшими в Голливуде

Золотая малина, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 02:30 Фото: pixabay
Знаменитая лента от продюсера Тимура Бекмамбетова "Война миров" и Скарлет Роз Сталлоне стали лауреатами антипремии "Золотая малина-2026", сообщает Zakon.kz.

Традиционно перед церемонией вручения "Оскара" объявили лауреатов антипремии "Золотая малина". Так фильм "Война миров", продюсером которого выступил Тимур Бекмамбетов, оказался в лидерах. Картина была отмечена в пяти категориях:

  • "Худший фильм";
  • "Худший режиссер";
  • "Худший актер" (Айс Кьюб);
  • "Худший сценарий";
  • "Худший приквел, ремейк или рип-офф".

Худшей актрисой назвали Ребел Уилсон, а дочь Сильвестра Сталлоне – худшей актрисой второго плана в фильме "Стрелки". Не повезло компьютерным гномам из "Белоснежки" – они стали худшими актерами второго плана.

Сама церемония вручения премии "Оскар" состоится сегодня ночью и Голливуд решает, кто войдет в историю. Главные номинанты: "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона и "Грешники" Райана Куглера. Церемония стартует в 04:00 по казахстанскому времени.

4 мая 2026 года в Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке пройдет ежегодный бал Met Gala. Мероприятие считается одним из главных событий в мире моды и собирает знаменитостей, дизайнеров и крупнейших меценатов индустрии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
