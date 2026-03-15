Фильм Тимура Бекмамбетова и дочь Сильвестра Сталлоне назвали худшими в Голливуде
Традиционно перед церемонией вручения "Оскара" объявили лауреатов антипремии "Золотая малина". Так фильм "Война миров", продюсером которого выступил Тимур Бекмамбетов, оказался в лидерах. Картина была отмечена в пяти категориях:
- "Худший фильм";
- "Худший режиссер";
- "Худший актер" (Айс Кьюб);
- "Худший сценарий";
- "Худший приквел, ремейк или рип-офф".
Худшей актрисой назвали Ребел Уилсон, а дочь Сильвестра Сталлоне – худшей актрисой второго плана в фильме "Стрелки". Не повезло компьютерным гномам из "Белоснежки" – они стали худшими актерами второго плана.
Сама церемония вручения премии "Оскар" состоится сегодня ночью и Голливуд решает, кто войдет в историю. Главные номинанты: "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона и "Грешники" Райана Куглера. Церемония стартует в 04:00 по казахстанскому времени.
