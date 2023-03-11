Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Климатические активисты заблокировали одну из главных трасс Нидерландов

Заблокировали одну из главных трасс Нидерландов Фото: Twitter/Extinction Rebellion Nederland
Активисты экологического движения Extinction Rebellion заблокировали автомагистраль A12 в нидерландской Гааге, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

Отмечается, что активисты протестуют против выделения правительством субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь.

Шоссе сейчас закрыто для всех транспортных средств в обоих направлениях. Полиция и спецназ находятся на месте, чтобы остановить демонстрантов. Мэр дал разрешение применить водометы для разгона активистов, выступающих. Однако пока до этого не дошло.


В движении говорят о том, что в акции приняли участие около 3000 человек, при этом в полиции не назвали конкретное число участников.

Утром полиция и муниципалитет предупредили, что блокировка дороги запрещена. Для демонстрации было предложено другое место, однако представители Extinction Rebellion отказались от него. По просьбе муниципалитета дорожные власти покрыли часть трассы горячим солевым раствором, чтобы предотвратить попытки активистов приклеить себя к дорожному полотну.

1 марта стало известно, что индийские активисты хотят заменить живых слонов роботами.

Читайте также

NASA: в 2046 году с Землей может столкнуться астероид

МЧС: Жители Алматинской области, отрезанные после лавины, от эвакуации отказались

Константин Вноровский
Нидерланды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гороскоп для всех знаков
Гороскоп для всех знаков на 11 марта
Гороскоп: кому нужно быть осторожными в воскресенье
Гороскоп: кому нужно быть осторожными в воскресенье
В Алматы, Алматинской и Жетысуской областях прогнозируют землетрясение
В Алматы, Алматинской и Жетысуской областях прогнозируют землетрясение
Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть
Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления