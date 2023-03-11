Климатические активисты заблокировали одну из главных трасс Нидерландов

Активисты экологического движения Extinction Rebellion заблокировали автомагистраль A12 в нидерландской Гааге, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

Отмечается, что активисты протестуют против выделения правительством субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь.

Шоссе сейчас закрыто для всех транспортных средств в обоих направлениях. Полиция и спецназ находятся на месте, чтобы остановить демонстрантов. Мэр дал разрешение применить водометы для разгона активистов, выступающих. Однако пока до этого не дошло.





В движении говорят о том, что в акции приняли участие около 3000 человек, при этом в полиции не назвали конкретное число участников.

Утром полиция и муниципалитет предупредили, что блокировка дороги запрещена. Для демонстрации было предложено другое место, однако представители Extinction Rebellion отказались от него. По просьбе муниципалитета дорожные власти покрыли часть трассы горячим солевым раствором, чтобы предотвратить попытки активистов приклеить себя к дорожному полотну.

1 марта стало известно, что индийские активисты хотят заменить живых слонов роботами.

