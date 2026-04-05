События

Добрые новости: собаку из ледяной воды спасли в Астане

Фото: Zakon.kz
Столичные спасатели МЧС вытащили собаку из ледяной воды на реке Есиль. Животное провалилось под лед в районе моста Аркар, его заметили очевидцы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, ранним утром 5 апреля 2026 года на пульт 112 поступило сообщение от очевидцев: в районе улицы Сарайшык, вблизи моста Аркар, собака провалилась под лед на реке Есиль и оказалась в ледяной воде.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда МЧС на аэролодке – технике, предназначенной для работы в сложных условиях льда и воды. На ней спасатели смогли быстро добраться до места и приступить к спасательной операции.

С использованием специального снаряжения и страховочной веревки сотрудники МЧС аккуратно извлекли животное из ледяной воды и доставили на берег.

"Для нас важна каждая жизнь!" – подписали пост в МЧС.

Ранее в поселке Актау Карагандинской области собака провалилась в колодец. За помощью к спасателям обратились дети.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
