На Яве началось извержение вулкана Мерапи

На острове Ява ввели третий уровень опасности из четырех. Потоки лавы от кратера растеклись на расстояние 1,5 км. Людям запретили приближаться к вулкану на расстояние менее 7 км, пишет Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.

Пресс-служба ведомства также сообщила, что извержение вызвало выброс густого вулканического пепла. Агентство зафиксировало в общей сложности пять-шесть выбросов.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Вулкан Мерапи высотой 2910 м считается в Индонезии одним из самых активных. Всего в стране насчитывается около 130 вулканов.

Кадры извержения появились в Сети. На них клубы черного дыма заволакивают небо и скрывают саму гору.

