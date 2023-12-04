11 человек погибли при извержении вулкана в Индонезии

11 туристов погибли в результате извержения вулкана Мерапи в Индонезии. Еще не менее 12 человек пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian 4 декабря, вулкан Мерапи начал извергаться в воскресенье 3 декабря. В это время на его склонах находились около 75 туристов и альпинистов, которые начали восхождение на вершину высотой 2910 метров в субботу. После извержения спасатели обнаружили 11 тел погибших, еще как минимум 12 человек до сих пор не могут найти.

Трех туристов нашли живыми. Утром в понедельник со склонов вулкана эвакуировали 49 человек, многие из которых получили травмы. Восьмерых эвакуированных доставили в больницу с ожогами, еще одного – с переломом.





По данным одного из источников, количество пропавших без вести может достигать 22 человек. Поисковую операцию временно приостановили – сейчас находиться на склонах Мерапи смертельно опасно, поскольку 4 декабря вулкан снова начал извергаться. Уровень угрозы от извержения сейчас оценивают на три балла из четырех возможных.

Вулкан Мерапи 3 декабря выбросил из жерла столб раскаленного бело-серого пепла высотой до трех километров. Вулканический пепел накрыл в том числе и альпинистов, поднимавшихся к вершине. После начала извержения доступ на гору закрыли, а жителям близлежащих населенных пунктов рекомендовали удалиться от вулкана не менее чем на три километра, чтобы избежать возможных потоков лавы. Местному населению раздали маски и защитные очки для защиты от пепла. В окрестностях Мерапи живут около 1,4 тыс. человек, ближайшие деревни расположены в пяти-шести километрах от вулкана.

Вулкан Мерапи (в переводе с индонезийского "Гора Огня") извергается регулярно. Ранее лава и пепел от извержений несколько раз уничтожали ближайшие городки и поселки. В 2010 году при извержении Мерапи эвакуировали 350 тыс. жителей окрестных населенных пунктов, погибли 353 человека. В прошлый раз вулкан извергался в феврале 2020 года.

Ранее в Индонезии 12 человек пропали без вести после наводнения.