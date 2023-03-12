21 человек осужден по делу о перестрелке в Атырауской области

Суд вынес решение по делу о массовой драке с перестрелкой на трассе Атырау-Актобе в районе села Сагиз, которая произошла в конце октября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде Атырауской области завершили рассмотрение дела в отношении 21 подсудимого по делу о массовой драке со стрельбой, в результате которой погиб один человек. Процесс рассматривали присяжные заседатели, пишет АкЖайык.

Как сказано в материалах дела, 30 октября 2021 года на трассе Атырау-Актобе неподалеку от села Сагыз произошла драка между потерпевшими и подсудимыми на "на почве неприязненных отношений". Драка переросла в перестрелку.

"В ходе драки подсудимый У. нанёс ножевые ранения потерпевшим Е. и К., а подсудимый С. ударил Е. трубой по голове, в этот момент подсудимый Т., который стоял возле автомашины свидетеля Ш., несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего ружья. Далее подсудимый Б. выстрелил из охотничьего ружья в толпу людей, а также дважды выстрелил в потерпевшего К., нанеся ему смертельные ранения. После этого подсудимые К. и Б. скрылись с места преступления. Потерпевшие Е., А., И., Б., Т. получили огнестрельные дробовые ранения различной степени тяжести". Пресс-служба Атырауского областного суда

Подсудимые вины не признали. Суд счел, что вина доказана показаниями свидетелей, экспертизами, осмотром места происшествия и вещественными доказательствами.

Подсудимые получили различные сроки: от 16 лет лишения свободы за "Умышленное нанесение тяжести вреда здоровью" до 2,8 лет ограничения свободы за "Укрывательство преступления". Также 11 человек оправданы в связи с недоказанностью вины.

30 октября шесть человек получили огнестрельные и дробовые ранения на трассе Атырау – Актобе в районе села Сагиз Кызылкогинского района, где произошли драка и групповая перестрелка.В результате один человек от полученных ранений скончался.

