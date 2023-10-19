Домогались трое, а наказали одного: суд вынес решение по резонансному делу в Алматы

В Алматы судья вынес решение по резонансной истории, которая произошла в одном из городских автобусов еще в начале октября, сообщает Zakon.kz.

К молодой пассажирке приставали сразу несколько парней. Они окружили и зажали ее со всех сторон, трогали, смеялись. Не отпугнула их и камера телефона, которую включила девушка.

Многих казахстанцев возмутил этот случай, требовали наказания для этих парней.





Как выяснил Первый канал "Евразия", девушку зовут Каусар, ей 22 года. В полицию она не обращалась, но они сами заинтересовались этим случаем после появления видео.

"На данный момент две стороны примирились. Я никаких претензий не имею. С помощью суда, который прошел вчера, обидчики были наказаны. И все прошло хорошо. Хотелось бы еще раз сказать спасибо", – прокомментировала ситуацию пострадавшая.

Ранее сообщалось, что мужчина в Караганде домогался девочки в лифте.