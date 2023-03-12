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Боле ста голов скота спасли из разлившейся реки в Актюбинской области

Боле ста голов скота спасли из разлившейся реки в Актюбинской области Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
Спасатели Актюбинской области вытащили из поднявшейся реки стадо коров и табун лошадей, сообщает Zakon.kz.

В Темирском районе Актюбинской области реки Уил вышла из берегов. В окружении воды оказался домашний скот местного крестьянского хозяйства. Работники вызвали спасателей.

"В 6 километрах от округа Алтыкарасу Темирского района в реке остался скот КХ "Даулет". Туда выехали 8 спасателей с моторной лодкой и 2 машины. Весь скот спасли". Пресс-служба ДЧС региона

Часть животных спасателям пришлось перевозить на лодке. Остальных перегнали своим ходом, рассказали в пресс-службе департамента по ЧС. Всего спасатели вызволили из водного плена 110 коров и быков и 12 лошадей.

Тонувшую в ледяной воде собаку, спасли сотрудники ЧС в Петропавловске. Для спасения животного сотруднику ДЧС пришлось раздеться и залезть в ледяную воду Ишима.

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