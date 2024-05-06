В Атырауской области спасли тонущих в реке лошадей

В Атырауской области вблизи села Есбол Индерского района спасатели перегнали в безопасное место чуть не утонувших в реке Жайык лошадей, сообщает Zakon.kz.

Всего в плену воды, по данным МЧС РК, оказались 65 лошадей, в том числе 15 жеребят.





Ранее, 3 мая, сообщалось, что близ Атырау спасли табун тонущих лошадей. Жеребят перевозили на лодках, так как глубина воды была опасна для них.

Во время спасательных операций из-за масштабных паводков из воды приходилось спасать не только людей. Сотрудники спецслужб помогали и продолжают помогать животным.



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