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В Атырауской области спасли тонущих в реке лошадей

В Атырауской области спасли 65 тонущих в реке лошадей, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 08:58 Фото: gov.kz
В Атырауской области вблизи села Есбол Индерского района спасатели перегнали в безопасное место чуть не утонувших в реке Жайык лошадей, сообщает Zakon.kz.

Всего в плену воды, по данным МЧС РК, оказались 65 лошадей, в том числе 15 жеребят.


Ранее, 3 мая, сообщалось, что близ Атырау спасли табун тонущих лошадей. Жеребят перевозили на лодках, так как глубина воды была опасна для них.

Во время спасательных операций из-за масштабных паводков из воды приходилось спасать не только людей. Сотрудники спецслужб помогали и продолжают помогать животным.

Все новости о ситуации с паводками по Казахстану можно прочитать по ссылке.

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